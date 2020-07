Clube espanhol inova e adota primeira caneleira inteligente do mundo

O Osasuna, da Espanha, adotou a utilização das primeiras caneleiras inteligentes do mundo em sua categoria de base. Com item, é possível realizar a leitura de mais de 50 mil dados de um único jogador.

O projeto foi concretizado através da parceira do clube com a Telefônica e a HUMANoX, que deram origem à Health Academy. A ação tem como intuito melhorar o desempenho de jovens atletas da região e de clubes afiliados. Francisco Manuel Canal, diretor geral do Osasuna falou sobre a inovação.

"Nosso objetivo é encontrar os jogadores que realmente têm o que é necessário para ter sucesso em nossa academia, e fazê-lo antes de qualquer outra pessoa, graças aos algoritmos inteligentes", explicou Canal, que acrescentou: "Queremos descobrir jogadores que usarão a camisa do time principal nos próximos anos".

A caneleira também serve para detectar sintomas da covid-19. É possível averiguar se o jogador está com febre, através do monitoramento de sua temperatura corpórea e sinais de outros sinais vitais, como pulsação.

As caneleiras estão sendo lançadas no Osasuna e em clubes de menor porte da região. Canal acredita que outras equipes também utilizarão a tecnologia para aperfeiçoar seus atletas. O diretor planeja a implementação nacional e internacional do item.

"Somos o primeiro clube a tentar isso, e um número significativo será entregue nas próximas semanas para que eles possam começar a ser usados habitualmente", disse o dirigente e concluiu: "Aprendemos que há outros clubes que estão pensando em apresentá-los também. Estamos convencidos de que eles serão implementados em nível nacional e internacional dentro de alguns meses".