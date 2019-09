Clube inglês exibe patrocínio com 'faixa de miss' e é multado

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) aplicou uma multa no valor de 50.000 libras (R$ 252 mil) ao time inglês Huddersfield. A punição foi confirmada após o clube violar as regras de espaço para patrocinadores.

Em sua pré-temporada, o time não cumpriu as regras para espaço de patrocínios nas camisas e entrou em campo para o amistoso contra o Rochdale exibindo uma grande faixa diagonal para divulgar uma casa de apostas.

Apesar da faixa ter sido retirada do uniforme após o amistoso, o clube foi multado pela FA. Após a repercussão sobre o caso, o Huddersfield, que atualmente disputa a segunda divisão inglesa, admitiu que foi alertado sobre as regras do regulamento.

O patrocínio, no entanto, foi por uma boa causa. O Huddersfield confirmou que tudo não passou de uma campanha publicitária para fins de caridade. Por este motivo o novo manto do time não exibe o patrocinador e todas as camisas usadas no amistoso serão leiloadas.

Veja como ficou a camisa da equipe sem o patrocínio:

?? Here it is!

?? #htafc can today reveal the ACTUAL @UmbroUK home kit!

?? The shirt is part of @paddypower's new #SaveOurShirt campaign; an initiative that is backing a move towards unbranded football kits, effectively returning the shirt back to the fans.

More ?? — Huddersfield Town (@htafc) July 19, 2019