Clube mexicano comete gafe ao anunciar Orejuela errado e web não perdoa

O Querétaro, do México, anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Jefferson Orejuela em sua conta oficial nas redes sociais, mas acabou cometendo uma gafe. O clube errou a imagem do jogador e exibiu o seu xará Luis Manuel Orejuela, atleta do Cruzeiro.

O clube apagou a publicação após o erro, mas não evitou as piadas nas redes sociais. "Querétaro publicou imagem de jogador que atuou pelo Cruzeiro ao invés do ex-Fluminense", "confundiu o seu novo reforço", "divulgaram imagens do Orejuela do Cruzeiro", foram alguns dos comentários feitos pelos internautas nas redes sociais.

A transferência de Orejuela para o Querétaro custou 1 milhão de euros (cerca de R$ 4 milhões) ao clube mexicano. O volante tinha acordo com o Fluminense até o fim de 2020 e atuava pelo LDU por empréstimo nas duas últimas temporadas.

Confira a repercussão:

#DeportesQro ¡Con estas bienvenidas!@Club_Queretaro confundió a su nuevo refuerzo. El equipo queretano difundió en redes una imagen del colombiano Luis Orejuela, en lugar del ecuatoriano Jefferson Orejuela. ⬇https://t.co/aFbJmTv8SX — EL UNIVERSAL Qro (@universalqro) January 10, 2020

Anunciaram o orejuela do Fluminense mas botaram um compilado de jogadas do orejuela do cruzeiro — fala zezé (@icaroazevedog) January 10, 2020

El Querétaro confunde a Jefferson Orejuela con Luis Orejuela https://t.co/BG7CWOV1Yj pic.twitter.com/BfI83Aneqd — Bertha (@bertha_rdgz) January 10, 2020