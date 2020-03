Clube pune irlandês por publicar foto ofensiva junto com os filhos

O Stoke City, da segunda divisão inglesa, puniu com multa e pediu para o atacante irlandês James McClean apagar postagem polêmica do Instagram feita durante esta época de quarentena. O jogador publicou uma imagem em que faz referências ao IRA, (Exército Republicano Irlandês na sigla em inglês), grupo paramilitar que pretendia separar a Irlanda do Norte do Reino Unido.

Na foto, McClean aparece com uma balaclava, espécie de máscara bastante usada por pilotos para se prevenir de chamas e que também era um dos símbolos movimento rebelde, pois escondia os rostos dos integrantes. Diante dos dois filhos pequenos, o atacante aparece gesticulando e colocou como legenda "Lição de hoje na escola: História".

McClean já se envolveu em outros episódios polêmicas que envolvem a política irlandesa. Pela publicação, teve de pagar uma multa de cerca de R$ 120 mil e levou uma bronca do Stoke City em nota oficial. "O clube confirma que depois de realizar uma revisão disciplinária, vamos tomar uma atitude contra James McClean por publicação imprópria na rede social", diz o texto.