Clubes brasileiros pedem respeito à diversidade em dia do orgulho LGBTQIA+

Os clubes brasileiros se manifestaram em respeito ao dia do orgulho LGBTQIA+, celebrado neste dia 28 de junho. Em uma das datas simbólicas para o movimento em respeito da diversidade sexual, os clubes pediram que seus torcedores tenham respeito e lembraram a violência a que as pessoas não heterossexuais sofrem por serem quem são.

Entre as iniciativas dos times brasileiros, chamou a atenção a do Náutico, que criou uma forma de denunciar violência de gênero, racismo e homofobia através de um botão no aplicativo do clube para os torcedores.

A data é celebrada relembrando a 'rebelião do Stonewall', quando frequentadores do bar 'gay' Stonewall, em Nova York, se revoltaram com a repressão policial e iniciaram uma série de protestos, em 28 de junho de 1969.

No futebol brasileiro, o STJD recomenda que casos de homofobia (e racismo, além de outros tipos de preconceito) sejam relatados nas súmulas para que possam ser julgados, podendo gerar multas ou até perdas de pontos para o clube ou torcida que praticou. Por isso, o órgão também recomendou que os times façam campanhas sobre o assunto junto aos torcedores.

No entanto, a homofobia ainda está muito presente nos estádios, com os gritos de 'bicha' direcionados aos goleiros adversários quando vão bater um tiro de meta, cânticos que associam a homossexualidade aos rivais de forma pejorativa e de outras formas.

Confira as postagens dos times brasileiros.

Existe um ponto em comum que nos une: o amor pelo São Paulo. O clube é formado por são-paulinos de diferentes idades, crenças, classes, regiões e diferentes formas de amar. Não há amor mais ou menos legítimo. Há apenas amor. E o São Paulo se orgulha de todos os seus torcedores. pic.twitter.com/ymz90mX8iR — São Paulo FC (de ) (@SaoPauloFC) June 28, 2020

Não deve existir medo quando se ama: Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá! #Pride #PrideMonth pic.twitter.com/7KRZNijXJK — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) June 28, 2020

Não importa seu gênero, sua cor ou quem você é. O verde do Palmeiras é de todos e para todos!#DiaDoOrgulhoLGBT #PalmeirasDeTodos pic.twitter.com/qEbt1a5uan — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) June 28, 2020

No Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+ e sempre: respeite as diferenças!#AmeSemModeração pic.twitter.com/gV1K1lgrdA — Corinthians (de ) (@Corinthians) June 28, 2020

É dia de ter ainda mais orgulho de quem você é. De quem você ama. De quem você torce. #SomosPontePreta e #JogamosJuntos pelo respeito incondicional! Sempre. ️‍️ pic.twitter.com/PnQ4ZJ1ytx — A. A. Ponte Preta (de ) (@aapp_oficial) June 28, 2020

Consideramos justa toda forma de amor Neste dia do #OrgulhoLGBTQI+, queremos pedir respeito e igualdade. Nos gramados, nas quadras, nas piscinas, nas arquibancadas, no mundo. Todos temos o direito de existir! ️‍ #CRF pic.twitter.com/u2gPCJdNzg — Flamengo (@Flamengo) June 28, 2020

O #VascoDaGama é amor! Que nossa luta histórica por inclusão fortaleça sempre o respeito e a diversidade. #OrgulhoLGBT | #Pride pic.twitter.com/rADQKrnlay — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 28, 2020

Lutar contra o preconceito é uma obrigação de toda a sociedade! O #TimeDeTodos também está nessa luta. pic.twitter.com/ROD6KYATRH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 28, 2020

Menos intolerância, mais respeito e igualdade. O BOTAFOGO é para todos! #OrgulhoLGBTI+ pic.twitter.com/oTcTH1wQiC — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) June 28, 2020

Que possamos nos inspirar em nossos feitos do passado, para construirmos um presente e um futuro de mais aceitação, diversidade e igualdade. 28 de junho - Dia Mundial do Orgulho LGBTQI+#OrgulhoLGBT #ClubeDeTodos pic.twitter.com/XNCDOf1LWC — Grêmio FBPA (de ) (@Gremio) June 28, 2020

Orgulho. Orgulho de quem somos e como vivemos. De nossos companheiros e parceiras, aqueles que amamos. Orgulho em ser como nascemos. Um direito de todos, mas pelo qual muitos ainda precisam lutar. Nós, do Clube do Povo, lutamos com vocês. Viva o amor, em todas as suas formas! pic.twitter.com/GZiwf6SB6N — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2020

O Inter se posiciona pelo passado, de história popular, mas, principalmente, por conta do presente. Combater o preconceito significa defender nossa gente. Gente como a Édy, mulher trans e colorada, que faz parte do Clube do Povo. #OrgulhoLGBT pic.twitter.com/FJSLd7wOPZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2020

LGBTfobia não é brincadeira ou questão de opinião. O #Galo acolhe todos e todas, mas não tolera preconceito! pic.twitter.com/b6dFlQSpu8 — Atlético (@Atletico) June 28, 2020

O que importa é ser você mesmo e, assim, mostrar ao mundo todo o amor que existe em seu peito, inclusive o amor pelo Coritiba. #todasformasdeamor #OrgulhoDoPovo #Pride #futebolparatodos #DiaDoOrgulhoLGBTI+ pic.twitter.com/4klvhLCtMB — Coritiba (de ) (@Coritiba) June 28, 2020

No Leão, é um por todos e todos por um. O orgulho de ser aceito, ser respeitado e ser reconhecido é o que queremos que todos carreguem no peito. #PeloSportTodos! pic.twitter.com/zcIwueOwSP — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 28, 2020

Hoje, no Dia Internacional do Orgulho LGBT, o Náutico lança, no seu site oficial e no aplicativo NAU, um espaço que ajuda a comunidade LGBT, mulheres e negros a denunciar violência. Acesse o site oficial e veja o passo a passo >> https://t.co/i80Yl5wITL — Náutico (de ) (@nauticope) June 28, 2020

Hoje é o Dia Internacional do Orgulho Gay. O Santa Cruz, em parceria com a @Coralpride1, trará nos próximos posts, termos e definições sobre orientação sexual, no intuito de contribuir com o entendimento e construção de uma sociedade mais justa, respeitando o direito de TODOS. pic.twitter.com/VhPUAc34Im — Santa Cruz F.C. (de ) (@SantaCruzFC) June 28, 2020

Por um mundo mais tolerante. O Avaí é povo, é gente. É de todos e para todos!#DiaDoOrgulhoLGBTI+ : Leandro Boeira/@avaifc pic.twitter.com/4OVAr6ImIU — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) June 28, 2020

Hoje e sempre lembramos que o Paysandu se orgulha de toda forma de payxão e de amor! Somos o time de todos e para todos! ❤️️‍⚪️#OrgulhoLGBT #OrgulhoLGBTQIA+ pic.twitter.com/4MuQZg7Vt4 — Paysandu Sport Club (de ) (@Paysandu) June 28, 2020