Clubes brasileiros se manifestam pela internet em dia de combate à LGBTfobia

Os principais clubes de futebol brasileiros utilizaram as redes sociais para se manifestar contra a LGBTfobia neste dia 17 de maio, dia que marca o combate a esta forma de preconceito de forma internacional.

A data foi escolhida porque, em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Ficou reconhecido que este comportamento é apenas um traço da personalidade, não um distúrbio da mente.

No futebol brasileiro, o STJD recomenda que casos de homofobia (e racismo, além de outros tipos de preconceito) sejam relatados nas súmulas para que possam ser julgados, podendo gerar multas ou até perdas de pontos para o clube ou torcida que praticou. Por isso, o órgão também recomendou que os times façam campanhas sobre o assunto junto aos torcedores.

No entanto, a homofobia ainda está muito presente nos estádios, com os gritos de 'bicha' direcionados aos goleiros adversários quando vão bater um tiro de meta, cânticos que associam a homossexualidade aos rivais de forma pejorativa e de outras formas.

Veja as postagens dos clubes.

No dia em que relembramos a segunda conquista do Mundo, é mais importante lembrar, primeiro, que não há espaço para qualquer tipo de preconceito em lugar nenhum do planeta. pic.twitter.com/xK7ZcEn1xG — Corinthians (de ) (@Corinthians) May 17, 2020

O São Paulo condena a homofobia em todas as suas formas de manifestação. O amor jamais deve ser motivo para ódio. pic.twitter.com/hVanueqFkm — São Paulo FC (de ) (@SaoPauloFC) May 17, 2020

O que pode e precisa ter cura é o nosso preconceito. #NãoÀHomofobia ️‍ pic.twitter.com/6t3xSDngNX — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) May 17, 2020

Respeito e igualdade são deveres! O seu preconceito não é questão de opinião. Estamos juntos nessa luta! #CRF pic.twitter.com/vOpefNvqKK — Flamengo (de ) (@Flamengo) May 17, 2020

Ainda existe muito por ser feito. Infelizmente, a intolerância segue abundante em nossa sociedade. Contra ela, temos a obrigação de fortalecer datas como a de hoje. Inclusive no futebol. No Clube do Povo, todos são aceitos. Menos os preconceituosos. Viva toda forma de amor! pic.twitter.com/wMGCxRGO87 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 17, 2020

No #DiaMundialContraALGBTfobia, reforçamos a nossa luta pela aceitação da diversidade, pela conscientização contra todo tipo de preconceito e pedimos respeito entre todos. #ClubeDeTodos pic.twitter.com/Bym5vJUCSd — Grêmio FBPA (de ) (@Gremio) May 17, 2020

Repudiamos a homofobia! O futebol deve ser um espaço cada vez mais democrático e inclusivo. O amor precisa ser maior do que qualquer tipo de ódio, sempre! ⚪️#JuntosContraLGBTQfobia pic.twitter.com/mKIpYi3kmj — Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) May 17, 2020

O #Galo é o time do amor! E toda forma de amor tem lugar no clube que é a #PaixãoDoPovo. Que nossa tradição de respeito à diversidade seja uma prática diária. pic.twitter.com/Q6Xs79tUd7 — Atlético (de) (@Atletico) May 17, 2020

Imagine se seu isolamento social durasse anos. Ou até uma vida inteira. Dia Internacional de Combate à #LGBTfobia - 30 anos ️‍#BahiaClubeInclusivo #BahiaClubeDemocrático #BahiaClubeDoPovo pic.twitter.com/SL4ylkNfu3 — Esporte Clube Bahia (de ) (@ECBahia) May 17, 2020

Uma bandeira que, além de ser levantada, deve ser defendida. Homofobia é crime, não se omita! ⠀ O amor é maior que qualquer preconceito. 17 de maio - Dia Internacional Contra a Homofobia. ️‍ ⠀#FortalezaDeTodos #FortalezaEC pic.twitter.com/ES6P5gBcuL — Fortaleza EC (de ) (@FortalezaEC) May 17, 2020

Respeitar é um dever de TODOS NÓS, vamos dizer NÃO ao PRECONCEITO!#SantaDeTodos pic.twitter.com/iMId7fXE5X — Santa Cruz F.C. (de ) (@SantaCruzFC) May 17, 2020

LGBTfobia é crime. O Disque Direitos Humanos é um serviço telefônico de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violação de direitos humanos. Disque 100! #DigaNãoAoPreconceito — Náutico (de ) (@nauticope) May 17, 2020

Somos um clube de todos e existimos para todos. Hoje não é um dia comemorativo, é mais um dia de luta contra o preconceito. O mundo precisa de paz e respeito.#DiaInternacionalContraAHomofobia pic.twitter.com/xgagltbyXU — EC Vitória (de ) (@ECVitoria) May 17, 2020

Abaixe a bandeira do preconceito, dentro e fora de campo! Homofobia é crime! A Maior Família Do Centro-Oeste é de todos pic.twitter.com/FyYLQRD1zZ — Goiás Esporte Clube (de ) (@goiasoficial) May 17, 2020

Amor de verdade não tem divisão. VIVA A DIVERSIDADE! ❤ O #Coelhão reforça a luta no Dia Internacional de Combate a LGBTIfobia! pic.twitter.com/8K8mn6gqxT — América FC (de ) (@AmericaMG) May 17, 2020

Amar é um direito de todos. ⠀ Respeito, igualdade, e liberdade, também. ⠀ 17 de maio - Dia Internacional Contra a Homofobia. pic.twitter.com/y6mmV27I4S — Figueirense FC (de ) (@FigueirenseFC) May 17, 2020

A nossa torcida é pela igualdade de direitos, pela aceitação, pela pluralidade e pelo amor. Ódio e preconceito jamais passarão. Isso não é uma questão de escolha ou de opinião: Respeitar é dever de todos! 17 de maio | Dia Internacional contra a Homofobia Rafael Pedroso/ACF pic.twitter.com/C4Eo0zeZOP — Chapecoense (de ) (@ChapecoenseReal) May 17, 2020

Hoje, no Dia Internacional Contra a Homofobia, o Rei da Amazônia fortalece o respeito, a igualdade e o combate a qualquer tipo de preconceito. O lugar de todos os remistas é no coração do clube do povo - O Remo. Seja e faça parte do clube de todos! #TodosNoCoraçãoDoRemo pic.twitter.com/YmIlU9obC2 — Clube do Remo (de ) (@ClubeDoRemo) May 17, 2020