Clubes entram na onda das correntes virtuais para entreter a torcida

O futebol brasileiro parou por conta do novo coronavírus, denominado COVID-19. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), suspendeu, no dia 16 de março, todas as competições nacionais sob sua coordenação. Assim como a entidade máxima do futebol nacional, as federações estaduais também decidiram paralisar os campeonatos sob seus regimentos e os clubes, onde as competições não estão acontecendo, entraram na onda das correntes virtuais.

Nesta segunda-feira (16), o São Paulo aceitou o desafio do Fortaleza e citou seus quatro ídolos. Estão na lista do Tricolor: Leônidas, Telê Santana, Raí e Rogério Ceni, atual treinador do Leão. A corrente consiste em participar do desafio e desafiar outros quatro clubes que ainda não entraram na brincadeira.

O Fortaleza, por exemplo, foi desafiado pelo Paysandu e colocou na corrente, Goiás, Athletico-PR, São Paulo e Paraná. O clube paulista, agora, aguarda a reposta do rival Santos, Bahia, Grêmio e Sport.