Clubes estrangeiros cumprimentam Palmeiras pelo aniversário de 106 anos

O Palmeiras completa 106 anos, nesta quarta-feira, 26 de agosto. Em decorrência da pandemia da covid-19, as comemorações serão diferentes e o clube pretende celebrar somente pelas redes sociais, em vez de fazer a tradicional festa de gala. Por isso, é pela internet que o aniversariante do dia tem recebido a maior parte dos cumprimentos. Curiosamente, de clubes internacionais.

Ao longo do dia, Arsenal, Manchester City, Wolfsburg, Napoli e Vercelli, um dos mais tradicionais clubes da Itália, fundado em 1892, desejaram felicidades ao Palmeiras.

Parabéns @Palmeiras ! Nossos melhores desejos para quem tem laços italianos no futebol brasileiro ! #Palmeiras106anos #ForzaNapoliSempre https://t.co/RBa8hA6i04 — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) August 26, 2020

De um Verdão pro outro: Parabéns, @Palmeiras! Fica aqui um "alô" da cria da base do Porco, João Victor. ⚪️ #VflWolfsburg #Palmeiras106Anos pic.twitter.com/8Pr2VaWi3E — VfL Wolfsburg PT (@VfLWolfsburg_PT) August 26, 2020

Seus companheiros brasileiros também não esqueceram a data. Na Série A, Fortaleza e Atlético-GO mandaram mensagens ao clube alviverde. A tradicional Portuguesa, de São Paulo, e o Paraná, também não deixaram a data ser esquecida.

Parabéns pelos seus 106 anos, @Palmeiras. ST! — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) August 26, 2020

O Atlético Clube Goianiense parabeniza a Sociedade Esportiva Palmeiras pelos 106 anos de história e conquistas! Parabéns, Palestra! ⚫⚪ — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) August 26, 2020

A Associação Portuguesa de Desportos parabeniza a Sociedade Esportiva Palmeiras pelos 106 anos! Parabéns, @Palmeiras! Esperamos em breve voltar a disputar o Clássico das Colônias!#Palmeiras106anos #SOMOSLUSA — Portuguesa (de) (@Lusa_Oficial) August 26, 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também lembrou do aniversário e fez questão de lembrar um trecho do hino alviverde. Além da entidade máxima do futebol nacional, os perfis do Campeonato Paulista, do Brasileirão, da Libertadores e até mesmo da NFL Brasil comemoraram os 106 anos do Palmeiras.

"Quando surge o Alviverde imponente..." E surgiu há 106 anos e de lá para cá é muita história! Feliz aniversário ao multicampeão @Palmeiras! pic.twitter.com/Ujx5OKKHqT — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 26, 2020

PARABÉNS, VERDÃO! O atual campeão do Paulistão completa 106 anos de muitos títulos, história e tradição. Parabéns, @palmeiras#FutebolPaulista pic.twitter.com/viZ97IeAdd — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) August 26, 2020

Parabéns, Verdão! — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 26, 2020

Parabéns, @Palmeiras! O campeão da #Libertadores de 1999 e líder do Grupo B da Copa em 2020 festeja 1⃣0⃣6⃣ anos! Felicidades, palmeirenses! #Palmeiras106Anos #GloriaEterna pic.twitter.com/MgTYdTOWyT — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 26, 2020