Clubes ingleses querem doar 100 mil ingressos a profissionais de saúde

Dois times do Sul da Inglaterra começaram uma campanha para incentivar os demais participantes da Premier League a oferecerem 100 mil ingressos de jogos para profissionais do sistema de saúde envolvidos no combate ao novo coronavírus. A iniciativa partiu inicialmente do Brighton e ganhou força também com o Bournemouth. Os dois times ofereceram de imediato mil bilhetes.

A diretoria do Brighton entrou em contato com outras equipes inglesas de várias divisões, assim como com times da Escócia e da Irlanda do Norte para que possam seguir o exemplo. O objetivo é oferecer as profissionais algum tipo de compensação no futuro depois da atuação dura no combate à pandemia. Assim como em diversos outros países, os campeonatos locais estão paralisados.

Outra iniciativa recente foi anunciada pelo Watford. O time anunciou que o colocou o estádio Vicarage Road à disposição do sistema nacional de saúde britânico, para funcionar como uma extensão dos trabalhos no hospital vizinho ao local.