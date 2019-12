Clubes italianos repudiam jornal que usou 'Black Friday' em manchete com jogadores

Após a edição do jornal esportivo italiano Corriere dello Sport virar polêmica nesta quinta-feira por usar a manchete "Black Friday" com uma foto dos jogadores Chris Smalling e Romelu Lukaku para anunciar o jogo entre Inter de Milão e Roma, clubes italianos se manifestaram sobre a publicação.

A Inter de Milão usou a sua conta oficial no Twitter para se manifestar."O futebol é paixão, cultura e fraternidade. Somos e sempre seremos contra qualquer forma de discriminação", afirmou.

Já a Roma, que também aparece na manchete, ironizou o veículo. "Ninguém. Absolutamente ninguém. Nem uma única alma:. Corriere dello Sport manchete...".

O Milan foi outro clube que usou a sua conta para se posicionar, sendo solidário aos clubes envolvidos na polêmica. "É totalmente inaceitável ver tal ignorância casual sobre o racismo. Não vamos ficar calados sobre esse assunto... Não são mais superficiais e ignorantes sobre o tema do racismo", escreveu.

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema.#togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox — AC Milan (@acmilan) December 5, 2019