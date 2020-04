Clubes lamentam a morte do cantor e compositor Moraes Moreira

Morreu, nesta segunda-feira (13), o compositor e cantor baiano Moraes Moreira, vítima de um enfarto, no Rio de Janeiro. Ee nasceu na Bahia, mas seu clube do coração era o Flamengo, inspiração da música “Saudades do Galinho”, que, de forma saudosa, lembrava de Zico, ídolo da nação rubro-negro. O clube carioca e o ex-jogador lamentaram a morte do músico em suas redes sociais.

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do músico e ilustre rubro-negro Moraes Moreira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. #CRF”, escreveu.

Zico também se manifestou nas redes sociais

O Bahia afirmou que sentirá saudades do compositor, autor de letras únicas do carnaval baiano. “A Bahia e o Bahia choram. Um dos maiores ícones da nossa Música e Carnaval, o eterno Moraes Moreira nos deixou nesta manhã chuvosa de segunda-feira. Ai ai, saudade, você vai nos matar”, disse.

O Sport Recife recomendou o disco Acabou Chorare, dos Novos Baianos, formação pela qual Moreira era integrante. O clube prestou condolências à família do compositor. “O #DicaDaEstagiária é em homenagem ao grande músico Moraes Moreira, que nos deixou hoje. Nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores. Um clássico para ouvir e relembrar”, escreveu.

Quem também homenageou o músico foi o Santos. Em suas redes sociais, o clube da Vila Belmiro publicou uma postagem do escritor Xico Sá, na qual Moreira aparece ao lado de Bob Marley, que está vestindo a camisa do clube paulista. “Uma imagem marcante para simbolizar a nossa despedida. Descanse em paz, Moraes Moreira!”, escreveu.