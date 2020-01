Clubes se solidarizam com morte de filho de repórter da ESPN

Arthur Loiola, de 5 anos, filho do jornalista Mendel Bydlowski, repórter esportivo da ESPN, morreu na tarde desta sexta-feira, 10, após cair de um edifício na região central do Guarujá, litoral de São Paulo. Após a notícia, diversos clubes divulgaram mensagens de apoio à família nas redes sociais.

"Muita força ao jornalista Mendel Bydlowski e a toda a família neste trágico momento de perda do pequeno Artur", escreveu o Corinthians. "A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do filho de Mendel Bydlowski e manifesta as condolências ao jornalista, amigos e familiares", publicou o Palmeiras.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Artur Bydlowski, filho do repórter da ESPN, Mendel Bydlowski. Prestamos nossa solidariedade ao jornalista e a todos os familiares neste momento difícil", compartilhou o Flamengo em sua conta no Twitter.

Outros clubes como Santos, Cruzeiro, Goiás, Grêmio e Ceará estão na lista. Orlando City e Roma também divulgaram mensagens de apoio. Confira:

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta o falecimento de Artur Bydlowski, filho do repórter da ESPN, Mendel Bydlowski. Prestamos nossa solidariedade ao jornalista e a todos os familiares neste momento difícil. ???? #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 11, 2020

O Ceará Sporting Club lamenta profundamente a morte de Artur Bydlowski, filho do jornalista Mendel Bydlowski, da ESPN. Desejamos força aos familiares. Sintam-se abraçados pela família alvinegra. ???? — Ceará Sporting Club - #VOZÃO (@CearaSC) January 11, 2020

Lamentamos muito a tão precoce partida do filho do jornalista Mendel Bydlowski. Prestamos nossa solidariedade e desejamos muita força ao jornalista e sua família neste momento tão difícil. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2020

O Orlando City SC se solidariza com o jornalista Mendel Bydlowski, sua esposa, família e amigos neste trágico momento de perda. Nossos corações estão com vocês. — Orlando City Brasil (@BrOrlandoCity) January 11, 2020

O Santos FC deseja MUITA força ao jornalista Mendel Bydlowski e família, neste momento tão difícil. ?? — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 11, 2020

O Goiás Esporte Clube se solidariza com os familiares e amigos do jornalista Mendel Bydlowski, por este momento de dor imensurável. Deus conforte o coração de todos. — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 11, 2020

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do filho de Mendel Bydlowski e manifesta as condolências ao jornalista, amigos e familiares. — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 11, 2020

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente a morte de Artur Bydlowski, filho do jornalista da ESPN Mendel Bydlowski. Os nossos pensamentos e orações estão com a família. — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 11, 2020