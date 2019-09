'Clubismo' de Portugal rende zoação de fãs de Messi no Twitter

O perfil da seleção portuguesa ligou o "modo clubismo" para defender Cristiano Ronaldo no Twitter. Logo após Lionel Messi ser anunciado como melhor jogador do mundo pela Fifa, nesta segunda-feira, a conta oficial de Portugal publicou uma foto de CR7 com a legenda "o melhor de todos". Com o mais novo troféu "The Best", Messi chegou a seis prêmios de melhor do mundo, um a mais do que o craque da Juventus. Cristiano, por sinal, sequer compareceu à cerimônia de gala em Milão, na Itália.

Fãs do argentino, é claro, invadiram a publicação para provocar os portugueses. Vários foram os comentários com fotos e gifs de Messi sorrindo e exibindo suas Bolas de Ouro, além de imagens de Cristiano Ronaldo desolado. "Tenham vergonha. Vocês deviam estar com raiva por Bernardo Silva, melhor jogador de Portugal na última temporada, não estar no time ideal", escreveu um torcedor do Barcelona. O meia do Manchester City ficou de fora ao perder a batalha para De Jong, Modric e Hazard no meio-campo.

Apesar de ter perdido o prêmio de melhor do mundo, CR7 faz parte da escalação com os melhores da temporada. O português compõe o ataque com Messi e Mbappé, mesmo trio do ano passado. Protagonistas de uma dinastia no futebol mundial, Messi e Cristiano completaram o 12º ano consecutivo no time ideal da Fifa.

Confira a repercussão: