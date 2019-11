Com 1,90m de altura, zagueiro sub-15 do Ajax viraliza nas redes sociais

David Easmon quase não teve tempo para mostrar se será um bom jogador, mas já é um fenômeno da internet. Imagens do zagueiro do Ajax em jogo do sub-15 contra o Sparta Roterdã viralizaram por conta de sua altura: 1,90m.

Mais alto que todos em campo, o jogador se destacava em todas as disputas de bola e até mesmo durante as comemorações de gol. O Ajax acabou ganhando a partida contra o Sparta Roterdã por 6 a 2, sendo um dos gols de David Easmon.

Em 10 partidas pelo clube nesta temporada, ele marcou dois gols e deu uma assistência.

Nos últimos meses, o atacante do Sevilla Ibrahima Sow também se destacou por seu tamanho em relação aos outros jogadores da mesma categoria. De ascendência senegalesa, o jogador tem 1,75m de altura e apenas 12 anos.