Com a filha como 'peso', Cristiano Ronaldo faz abdominais em vídeo

O craque português Cristiano Ronaldo postou um vídeo curioso em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira. O jogador aparece fazendo abdominais rodeado pelos filhos Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos e Mateo Ronaldo.

A filha Alana, inclusive, está no colo do jogador enquanto ele pratica os exercícios. Na legenda do vídeo, Cristiano Ronaldo escreveu "No excuses" (sem desculpas, em português).

Cristiano Ronaldo marcou o gol da Juventus no último sábado. Ele abriu o placar aos 20 minutos do segundo tempo, mas viu sua equipe levar a virada do Hellas Verona e perder por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Italiano.

Com o tropeço, a Juventus caiu para o segundo lugar na tabela do Italiano. O time tem os mesmos 54 pontos da Inter de Milão, que assumiu a ponta por ter sete gols a mais de saldo.