Com câncer, torcedor do Bahia deixa hospital para ver jogo com a família

O torcedor do Bahia Antônio Guerreiro, de 82 anos, estava com câncer em estágio avançado e convenceu os médicos a deixar o hospital para ficar em casa com a família e assistir ao jogo do time do coração na última quarta-feira.

Guerreiro viu o Bahia derrotar o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre em duelo disputado pela 27ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, ele faleceu. Os familiares do torcedor enviaram um vídeo da comemoração da vitória sobre a equipe Gaúcha ao clube, que divulgou nas redes sociais.

"O céu ganhou mais uma estrela!", publicou o Bahia nas redes sociais. "Festejou o triunfo histórico e descansou no dia seguinte. Vídeo enviado pelos próprios familiares, que se dizem honrados com a história."