Com direito a 'leão de fogo', Estudiantes reinaugura estádio, assista

O Estudiantes de La Plata reinaugurou seu estádio, o 'Jorge Luiz Hirschi', neste sábado, com uma festa gigantesca. Tão grande quanto o leão holográfico que fez andar pelo teto da nova arena, em uma impressionante imagem. O estádio original havia sido demolido em 2007 para dar lugar ao que foi terminado.

Centenas de torcedores e ídolos puderam visitar o novo Jorge Luiz Hirschi desde a manhã do sábado para conhecer o local. À noite, houve um show de luzes, com o leão e fogos de artifício, e um amistoso festivo reunindo ex-jogadores e atletas do time feminino. Carlos Bilardo, grande ídolo do clube e que está em uma condição de saúde complicada, ganhou uma estátua. Confira.

#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019

“É emocionante vê-los aqui e que possam desfrutar esse retorno, que é um sonho e um anseio depois de tudo o que aconteceu. Isso não é somente da gestão que me acompanha, o verdadeiro caminho começou em 1999 e seguiu com outros três presidentes. Tivemos a sorte de terminar a obra. Esse não é um ponto de chegada, mas de partida, para muitos sonhos que vêm”, declarou Juan Sebastián Verón, ídolo e atual presidente do Estudiantes.

Un show de primer nivel para festejar con todo el regreso casa https://t.co/q37SeBZlOt pic.twitter.com/9ZJWY8KduG — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 10, 2019

Merecido y emotivo homenaje a Carlos Salvador Bilardo con la presentación de su estatua en nuestra casa https://t.co/vRCExIl5L2 pic.twitter.com/dgm7M0Qf8E — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 10, 2019

Mais festas estão sendo realizadas neste domingo, com a presença dos jogadores do time atual, shows musicais e mais uma partida envolvendo veteranos. A primeira partida oficial acontecerá no dia 30 de novembro, quando o Estudiantes enfrentará o Atlético Tucumán.

O novo estádio possui capacidade para 30 mil espectadores, e concilia modernidade com a tradição: enquanto há camarotes de vidro em uma das laterais, as arquibancadas são bastante íngremes, e sem divisórias em relação ao campo. A praça esportiva oferece museu, bar temático, pátio gastronômico, lojas comerciais, salas administrativas e até mesmo um ginásio poliesportivo. Também há uma integração com a área verde ao redor e atributos sustentáveis.