Com estilo moderno, Tottenham lança nova coleção de camisas

O Tottenham anunciou sua nova coleção de camisas para a temporada 2020/21, nesta quinta-feira. Os novos itens adotam um estilo moderno, que fazem referência ao streetwear. A primeira camisa terá a predominância da tradicional cor branca, já a segunda será inteiramente verde escura com detalhes destacados por flashes de neons rosa e amarelo. O atacante Lucas Moura foi um dos modelos.

"Os designs 2020/21 do Tottenham Hotspur tentam capturar parte da emoção gerada durante o que foi um momento importante para o clube. O kit Home é uma visão moderna de sua identidade tradicional, enquanto o kit Away apresenta um visual novo inspirado no estilo e nas cores streetwear de Londres”, explicou Scott Munson, vice-presidete da Nike Football Apparel.

O atacante Harry Kane, por sua vez, gostou dos detalhes da segunda camisa verde escura. Para o jogador, eles tornam o item diferenciado. “Eles estão ótimos! A camisa Home tem aquele Spurs distinto, com um visual moderno, graças a todos os toques especiais. No kit Away, esse tom de verde é uma nova cor que nos cai muito bem, e os pequenos detalhes também fazem uma grande diferença", disse.

Apesar de ter sido anunciada, a nova coleção ainda não foi lançada. Contudo, ela já pode ser adquirida nas lojas físicas e digitais da Nike por R$ 279.