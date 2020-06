Com Haaland favorito, seis brasileiros estão entre finalistas do 'Golden Boy'

O jornal italiano Tuttosport revelou o nome dos 100 jogadores que concorrem ao 'Golden Boy 2020', tradicional premiação que escolhe o melhor jogador sub-21 em atividade na Europa.

O favorito ao prêmio é o norueguês Haaland, do Borussia Dortmund, mas seis brasileiros aparecem na lista de finalistas. São eles: Gabriel Martinelli (Arsenal), Paulinho (Bayer Leverkusen), Tetê (Shakhtar Donetsk), Reinier, Rodrygo e Vinicius Júnior (Real Madrid).

O prêmio está em sua 18ª edição. Em 2019, o vencedor foi o português João Félix, que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid justamente no ano passado, em uma transferência de 126 milhões de euros, tornando-se o quarto jogador mais caro da história.

Os brasileiros faturaram duas vezes o prêmio. Em 2008, com Anderson, ex-Grêmio e que estava no Manchester United, da Inglaterra, e, no ano seguinte, com Alexande Pato, então jogador do Milão.

O vencedor é definido por uma votação realiza por jornalistas europeus.