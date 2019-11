Com homenagem ao remo, Botafogo estreia camisa contra o Corinthians; veja

As imagens do novo uniforme do Botafogo vazaram nesta sexta-feira. O manto, em homenagem ao remo, será usado pelo elenco profissional no próximo domingo, diante do Corinthians, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

A camisa será lançada oficialmente ainda nesta sexta-feira por meio das redes sociais do clube carioca. Para quem deseja comprar o uniforme, ele estará à venda nas lojas oficiais a partir deste sábado.

Predominantemente preto, o manto exibe o escudo do Club de Regatas Botafogo, com referências ao primeiro título carioca do esporte, em 1899, época que o Botafogo garantiu a vitória de todas as provas na Baía de Guanabara.

Botafogo e Corinthians se enfrentam as 18h deste domingo. Enquanto o time paulista aparece na oitava posição da tabela, somando 50 pontos, seu rival é o 14º colocado, com 36.