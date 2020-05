Com ingresso solidário, Sport vai transmitir jogo do título de 1987

O Sport escolheu a data de aniversário do clube, dia 13 de maio, para transmitir a vitória por 1 a 0 sobre o Guarani em 1987. Naquela ocasião, o clube garantiu a taça do Campeonato Brasileiro. A transmissão será veiculada no canal oficial da equipe a partir das 18h e conta com ingressos simbólicos no valor de R$ 10. Toda a renda arrecadada será revertida para ajudar os funcionários da equipe.

Quem comprar os ingressos, vai receber por e-mail uma réplica do bilhete vendido para a final, personalizada com o próprio nome. "Garanta o seu ingresso e ajude os nossos funcionários", escreveu o clube em sua conta nas redes sociais.

Atualmente, são 120 ingressos ingressos vendidos e uma arrecadação de R$ 1.803,20. Vale lembrar que o Sport oficializou demissões nesta semana por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus.