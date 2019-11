Com Neymar e Mbappé, elenco do PSG marca presença na festa de Verratti

O jogador Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, completou 24 anos no último dia 5 e comemorou a data nesta quinta-feira. A festa, em Paris, contou com a presença de quase todo o elenco do clube.

Entre os jogadores estavam Neymar, Mbappé , Cavani, Keylor Navas e Dí Maria. Nas redes sociais, algumas fotos da festa foram compartilhadas pelos jogadores e pelo próprio perfil do site de Neymar. Em um dos posts, o italiano Pirlo aparece ao lado de Neymar e Varratti.

Imagens do aniversário também foram compartilhadas por Wanda, mulher de Icardi. Em seu stories no Instagram, ela publicou fotos de Cavani, Dí Maria e Navas juntos.

Em campo, Verratti causou confusão no seu último jogo, quando se recusou a continuar no aquecimento. Seu vínculo com o PSG vai até julho de 2020.