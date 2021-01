Com o 'aval' de Joe Biden, América-MG volta à Série A do Brasileirão

O América-MG comemorou e muito o matemático acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, após empatar sem gols contra o Náutico nesta terça-feira. A euforia foi tamanha, que o perfil oficial do time alviverde no Twitter compartilhou e comentou uma publicação do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.

O post do americano foi feito no dia 24 de novembro, após a certificação de votos nos Estados da Pensilvânia e Nevada, que confirmaram sua vitória nas urnas. "American is back", escreveu Biden.

Quase dois meses depois, o América-MG decidiu resgatar a publicação do americano, fazendo alusão ao retorno do clube à elite do futebol nacional. "Se o Joe Biden falou, tá falado", escreveu o time alviverde, que assegurou sua vaga na Série A com cinco rodadas de antecedência. O América volta à elite após duas temporadas na segunda divisão (2019 e 2020).

"Mudamos o nosso clube de patamar, com muito trabalho e muita luta. Parabéns a todos, vocês são os caras que entram lá dentro (do campo) e fazem a coisa acontecer", disse Lisca, ao término da partida.