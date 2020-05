Filho de Montillo manda mensagem a atletas do Barça; Suárez responde

O jogador argentino Montillo, que passou por Santos e Botafogo e fez sucesso no Cruzeiro, compartilhou parte de uma pequena traquinagem aprontada pelo filho, Santino, de dez anos. O garoto pegou o celular do pai emprestado e mandou mensagens para diversos jogadores do Barcelona, oferecendo uniformes. E, para a surpresa do pequeno, Luis Suárez respondeu.

O próprio Montillo compartilhou o que o filho fez nas redes sociais, brincando. "Isso acontece na quarentena quando você empresta o telefone ao seu filho, e ele cria um Instagram. Ele manda mensagens ao Messi, ao Piqué?", disse o jogador sobre Santino.

Messi acabou não recebendo a mensagem - o garoto acabou enviando para um grupo de admiradores do camisa 10 do Barcelona. Mas outros jogadores do time catalão, como Piqué e Suárez receberam, e o uruguaio fez questão de responder.

"Santino, amigo, como está, tudo bem? Bom, daqui de Barcelona queria te mandar um abraço muito grande e depois te perguntar... você ficou de me mandar as roupas, e ainda não chegaram. Espero um dia poder te conhecer e que me dê as roupas pessoalmente. Te mando um abraço muito grande, Santino, amigo", disse o uruguaio.