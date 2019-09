Com permissão dos pais, Ansu Fati, de 16 anos, estreia no Barcelona

Anssumane Fati se tornou o segundo jogador mais jovem a atuar pelo Barcelona ao entrar em campo neste domingo, 25, na partida do time catalão contra o Real Bétis pelo Campeonato Espanhol. E olha que, para entrar em campo, foi preciso uma autorização especial dos pais do jogador.

Os regulamentos do torneio especificam que um menor de idade não pode entrar em campo durante um jogo noturno, salvo com autorização especial dos responsáveis legais por ele. Assim, o Barcelona precisou pedir aos pais de Fati que assinassem um documento permitindo, o que foi feito, já que Messi, Suárez e Dembélé estão lesionados no setor do ataque.

Fati entrou em campo aos 32 do segundo tempo, substituindo Carles Perez, outra promessa do Barcelona, e foi muito ovacionado pela torcida. Ele deu alguns toques na bola antes do final da partida, que teve o placar de 5 a 2 para o time catalão.

Nas redes sociais, após o jogo, Messi postou uma foto abraçando o jovem nascido na Guiné-Bissau. "Grande partida de todos, os três primeiros pontos no Campeonato e muito feliz de ver os garotos da casa alcançando seus sonhos de chegar à primeira equipe e marcar no Camp Nou em uma partida oficial", escreveu o argentino, adicionando também uma foto de Carles Perez na postagem.

Fati estreou aos 16 anos e 298 dias de idade; o recorde do mais jovem a jogar pelo Barcelona em uma partida oficial pertence a Vicenç Martínez, que entrou em campo quando tinha 16 anos e 280 dias na temporada 1941-42.