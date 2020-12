Com pinturas, Santos eterniza Ketlen e Arzul no muro do CT Rei Pelé

O Santos eternizou mais dois personagens marcantes da sua história nos muros do CT Rei Pelé. Nesta sexta-feira, o clube "inaugurou" as pinturas do preparador de goleiros Arzul e da atacante Ketlen. O trabalho foi realizado pelo Beto Bandeiras.

A dupla conferiu as pinturas nesta tarde, ao lado do presidente Orlando Rollo, de Felipe Ximenes, superintendente de esportes do clube, além de Mariza Brígido Mendes e Eduardo Filetti, ambos do Comitê de Gestão, de Alessandro Rodrigues, gerente executivo do futebol feminino santista, e Guilherme Giudice, técnico da atleta.

Arzul, que trabalha há 22 anos no Santos, estava acompanhado dos goleiros John e João Paulo na homenagem e ainda foi surpreendido pela presença da sua família. Ele se declarou "sem palavras" ao comentar a ação, agradecendo ao clube pelo registro no muro do CT.

"Tenho apenas que agradecer a Deus, ao presidente Orlando Rollo, aos diretores e aos torcedores santistas, que sempre me exaltaram e fazem com que eu venha todos os dias trabalhar e procurar fazer com que os goleiros tenham a melhor performance possível. Quero também agradecer ao Cuca, por acreditar naquilo que a gente faz dentro de campo. Ele também é uma pessoa muito especial e que ajudou para que esse momento acontecesse. Ao longo de 22 anos, treinei 16 goleiros e agora estão surgindo esses dois, João Paulo e John, que, ao lado do Vladimir, que é uma pessoa fantástica, me ajudam muito e eu só posso agradecer por tudo", afirmou Arzul.

Ketlen, por sua vez, está no Santos desde 2007. Nesta temporada, superou a marca dos 100 gols marcados pela equipe profissional - está com 107 -, sendo a sua maior artilheira. No momento, se prepara para defender o time na decisão da Copa Paulista, o torneio de consolação do Estadual, contra o São Paulo. O primeiro duelo será neste domingo, na Vila Belmiro.

"Parece que a ficha ainda não caiu. Acordei e me vi no muro. Quero continuar honrando cada vez mais a camisa do Santos FC, mas com certeza é um momento histórico na minha vida e na das Sereias da Vila. Ser a primeira mulher no muro do Santos FC é algo histórico", afirmou a jogadora.

As pinturas com os rostos de Arzul e Ketlen estão localizadas ao lado de uma das entradas do CT Rei Pelé. O muro também conta com outros personagens emblemáticos da história santista, como Pelé, Pepe, Coutinho e Neymar.