Com salários atrasados, funcionários do Botafogo recebem cestas básicas

Com dois meses de salários atrasados, os funcionários do General Severiano, sede social do Botafogo, receberam cerca de 100 cestas básicas nesta segunda-feira. A doação foi feita por meio de uma vaquinha online organizada por torcedores do clube.

Cerca de 60 cestas básicas foram compradas por meio do dinheiro arrecado na vaquinha online. As outras vieram por meio de doações diretas a General Severiano. Antes disso, outras 140 cestas já haviam sido entregues.

O objetivo inicial da vaquinha online era de arrecadar R$ 5 mil. Mas a torcida do Botafogo abraçou a ideia e já conseguiu R$ 27.864 mil até a tarde desta segunda-feira.

Vale lembrar que além dos torcedores, os próprios jogadores do Botafogo estão de mobilizando para arrecadar mais alimentos para os funcionários do clube carioca.