Confira a lista de jogadores que poderão sair do Barcelona

Enquanto o futebol espanhol continua suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Barcelona traça estratégias para suas futuras competições. De acordo com o periódico catalão Mundo Deportivo, o clube elaborou uma lista de jogadores para vender ou trocar na temporada que está por vir, com o intuito de aumentar suas reservas, para reforçar seu plantel.

Segundo a publicação, a lista é composta tanto por jogadores do elenco atual do clube catalão, quanto por atletas emprestados, que estão no término de seus contratos. Dentre os integrantes do plantel principal estão: Arturo Vidal, Junior Firpo e Nelson Semedo. Já dentre os emprestados estão: Todibo, que defende a camisa do Schalke, Rafinha, que atua no Celta e Moussa Wague, que está no Nice.

Conforme aponta o veículo espanhol, o Barcelona também pretende negociar Umititi e Rakitic, porém a situação contratual de ambos os jogadores não é favorável ao clube catalão, já que as vigências de seus contratos ainda são extensas.

O jogador que mais deve render dinheiro ao Barça é o francês Todibo, de 20 anos. Everton, Roma, Bayer Leverkusen e Monaco, estão interessados no zagueiro, já que o Schalke não deve acionar a cláusula de compra ao final de seu empréstimo. Todibo é avaliado em 25 milhões de euros.

O Barcelona pretende aumentar suas reservas, para a contratação do argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e do meia Pjanic, da Juventus. O brasileiro Arthur também poderá entrar na lista de negociações, para a contratação do meio-campo da Juve, já que o clube italiano tem interesse no meio-campo do time.