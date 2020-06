Confira a trajetória de Alex Ferguson, o treinador mais vitorioso da história

Alex Ferguson é considerado um dos maiores treinadores de todos os tempos. O escocês comandou o Manchester United entre 1986 e 2013, até sua aposentadoria. Nesses 27 anos, acumulou 38 troféus, dentre eles, a inédita tríplice coroa inglesa, de 1999, que contempla a conquista do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões. No mesmo ano, foi homenageado pela Rainha da Inglaterra com o título de "Sir".

Ferguson ainda traz em sua bagagem 12 títulos conquistados antes de assumir o comando do Manchester United, em sua passagem pelo St. Mirren (1974-1978) e pelo Aberdeen (1978-1986), que preenchem sua estante de 50 troféus. Isso lhe atribui o cargo de treinador mais vitorioso da história do futebol e sua trajetória pode ser acompanhada no vídeo a seguir: