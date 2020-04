Confira cinco curiosidades sobre Lionel Messi que você talvez não saiba 

Não é novidade para ninguém que Lionel Messi é um dos maiores jogadores de futebol da história, mas nem todo mundo sabe que o jogador poderia ter atuado pela seleção espanhola ou que o argentino homenageia sua avó em todas as comemorações de gol. Por isso, o Fera destaca cinco curiosidades sobre Messi, que, talvez, nem todo mundo saiba.

Conquistou sua primeira Bola de Ouro há mais de dez anos

Aos 22 anos, o argentino já era protagonista do Barcelona. Na temporada 2008/09, Messi foi um dos responsáveis pela conquista da tríplice coroa da Espanha, ano em que a equipe catalã venceu o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. Seu desempenho resultou na aquisição da Bola de Ouro, prêmio individual mais cobiçado pelos jogadores.

Homenageia sua avó em todas as comemorações de gol

Os fãs do jogador já devem ter percebido que Messi sempre aponta o dedo para o céu, quando faz as redes adversárias balançarem. Por trás do gesto, o argentino esconde uma homenagem. Os gols são dedicados à sua avó, que faleceu em 1998, antes de ter a oportunidade de ver seu neto tornar-se um dos maiores jogadores da história do futebol. De acordo com o argentino, foi ela quem despertou seu interesse pelo esporte.

Messi foi expulso em sua estreia pela seleção argentina com menos de um minuto

No dia 17 de agosto de 2005, Messi fazia sua estreia pela Argentina. A partida tinha tudo para dar certo, um amistoso contra a Hungria, logo após fazer uma campanha incrível no Mundial sub-20, não fosse a expulsão do jogador com apenas 47 segundos em campo. Foi uma balde de água fria na cabeça do argentino, que só voltou a se repetir 13 anos depois, quando foi expulso na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Messi já marcou ao menos 7 gols em cada um dos clubes do Campeonato Espanhol

Todos os goleiros da LaLiga temem o craque do Barcelona. O argentino marcou, ao menos, sete gols em todas as 19 equipes que atuam na primeira divisão do Campeonato Espanhol. O time que Messi mais está acostumado a balançar as redes é o Sevilla. São incríveis 37 gols em 38 jogos. Haja homenagens à sua avó.

Poderia ter atuado pela seleção espanhola

Messi atuou, em praticamente toda sua carreira, na Espanha e teve a chance de atuar com as cores vermelho e amarelo da seleção espanhola. O argentino poderia ter performado ao lado dos campeões mundiais de 2010, contudo, preferiu se manter com as cores azul e branco do manto de sua terra natal. O jogador lidera a artilharia da Argentina com 70 gols e disse que nunca cogitou trocar de seleção.