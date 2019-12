Confira os melhores memes e piadas da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras

O Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras neste domingo e venceu por 3 a 1 no Allianz Parque. Arrascaeta fez 1 a 0 com apenas dois minutos de jogo, Gabigol fez dois (um aproveitando uma falha clamorosa de Vitor Hugo) e Matheus Fernandes diminuiu no final.

Logicamente, o alviverde foi alvo de muitas piadas da torcida flamenguista. Com uma rivalidade crescente entre as duas equipes, protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, os rubro-negros não perdoaram.

Mano Menezes, que poupou vários titulares do Palmeiras no jogo anterior, contra o Fluminense, foi um dos principais alvos de piadas. Confira:

Eu conto ou vocês contam? pic.twitter.com/ddXiIDt03D — De Sola (@desolaoficial) December 1, 2019

Mano Menezes chamando o jogador de burro pic.twitter.com/Od3KZCnh4I — Bola Fora (@oficialbolafora) December 1, 2019

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL pic.twitter.com/lbScToZeSv — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) December 1, 2019

Se não eu tivesse poupado os titulares, provavelmente já estaria 6 a 0! pic.twitter.com/XjlYzMGalX — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 1, 2019

Se o Palmeiras empatar, vai pros pênaltis? — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) December 1, 2019

Resumo da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras... pic.twitter.com/BFZOJRcrQk — De Sola (@desolaoficial) December 1, 2019

Se a gente repetir o placar do primeiro turno, o técnico pode cair igual no primeiro turno pic.twitter.com/Mr1resk6ms — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 1, 2019

É só aparecer o Gabigol que os palmeirenses tem essa reação... pic.twitter.com/iOouE643Xz — De Sola (@desolaoficial) December 1, 2019

Ainda bem que o Mano poupou jogadores para a partida de hoje, imagina se não tivesse poupado pic.twitter.com/SH5V64dyqy — Bola Fora (@oficialbolafora) December 1, 2019

Vasco e São Paulo ainda comemoram esse título pic.twitter.com/2YHstN4bwb — De Sola (@desolaoficial) December 1, 2019

Rhodolfo com mais posse de bola que o Palmeiras no jogo pic.twitter.com/zBuCp2Ch8v — Bola Fora (@oficialbolafora) December 1, 2019

Será que se o Dudu não carregasse tanto o Palmeiras nas costas, ele teria crescido mais? — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 1, 2019

O Flamengo é o campeão brasileiro e segue em busca de recordes na competição: atualmente tem 87 pontos. Já o Palmeiras estacionou nos 68 pontos e pode ver o Santos abrir distância na briga pelo vice-campeonato.