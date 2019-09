Conheça a carreira de Dániel Zsóri, primeiro húngaro a vencer o prêmio Puskás

No começo de 2016, o então anônimo Wendell Lira, do modesto Goianésia, surpreendeu o mundo do futebol ao faturar o prêmio Puskás de gol mais bonito de 2015. Para vencer a batalha, superou ninguém menos do que Lionel Messi. Na última segunda-feira, o craque argentino voltou a perder o prêmio para um ilustre desconhecido: o húngaro Dániel Zsóri, de apenas 18 anos. Além de ter a mesma nacionalidade de quem dá nome ao prêmio, o jovem desperta curiosidade por outros motivos.

Oriundo das categorias de base do Debreceni, quinto maior campeão do país, Zsóri estreou entre os profissionais justo contra o líder Ferencváros, principal clube húngaro e detentor de 30 campeonatos nacionais. Treze minutos em campo foram mais do que suficientes para o atacante emendar a bicicleta que deu a vitória por 2 a 1 a sua equipe, aos 48 do segundo tempo, e o colocou no mapa do futebol mundial.

“Sempre me imaginei marcando gols, mas nunca tive a ousadia de sonhar com um assim. O cruzamento veio na marca do pênalti e eu pensei: ‘por que não tentar?’. Pratiquei o movimento várias vezes nos treinos. Copiei do meu ídolo Cristiano Ronaldo”, explicou o húngaro, em referência ao golaço de bicicleta do português contra a Juventus, nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2017/18, quando ainda atuava pelo Real Madrid.

Apesar do início dos sonhos em fevereiro, a carreira do jogador ainda não decolou conforme os caminhos que se abriram após a bicicleta decisiva. Depois da estreia, marcou apenas um gol em 24 partidas com a camisa do Debreceni, das quais dez foram como titular. Mesmo com o rendimento abaixo do esperado, Zsóri se transferiu para o MOL Fehérvár, que terminou o Campeonato Húngaro em segundo - uma posição acima do Debreceni.

“É uma grande honra para mim ser o primeiro húngaro a ganhar o título com o nome do maior jogador húngaro. Obrigado à minha família, às pessoas próximas a mim e aos meus clubes. Mas estou apenas começando minha jornada, ainda tenho muito o que aprender”, ressaltou o atacante após receber o prêmio.

Atual clube de Zsóri, o Fehérvár pode parecer totalmente irrelevante no cenário europeu. Na década de 80, no entanto, a equipe disputou - e perdeu - uma final continental contra o Real Madrid de Butragueño, Valdano e cia. A campanha histórica dos húngaros se deu na Copa da Uefa (atual Liga Europa) de 1984/85.

Para chegar à decisão, o Fehérvár, que ainda se chamava Videoton, deixou Paris Saint-Germain e Manchester United pelo caminho. Na grande final, os húngaros chegaram a vencer no Santiago Bernabéu por 1 a 0, mas a derrota em casa por 3 a 0, no primeiro jogo, já havia encaminhado o título do Real Madrid.