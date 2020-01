Conheça Hadson Nery, ex-jogador do Corinthians que irá participar do BBB 20

Hadson Nery, 30 anos, é um dos participantes do Big Brother Brasil 2020. O ex-jogador de futebol atuou nas divisões de base do Corinthians e foi revelado pelo Clube do Remo.

Nery também vestiu as camisas do Paysandu, Paraná, Pinheirense-PA, Brasil de Pelotas, Tuna Luso, Boa Vista-RJ e América-SP. Ele se aposentou em 2014 no Bragantino-PA.

Fora do Brasil, Nery atuou em Portugal pelos times Alcains, Gondomar e Leiria. Também passou por equipes da Ucrânia e Uruguai. Após sua aposentadoria ele tirou a licença B de treinador da CBF e exerceu o cargo nos clubes Pedreira-PA, Vila Rica-PA, Ypiranga-AP e Bragantino-PA.

Outros esportistas também vão participar do reality show. O surfista de ondas grandes Lucas Chumbo, 24 anos, está confirmado nesta edição. O atleta de ginástica artística Petrix Barbosa também está no BBB 20.