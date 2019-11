Conheça o Estádio Monumental de Lima, palco da decisão entre Fla e River

O Estádio Monumental de Lima, no Peru, vai receber a final da Libertadores no dia 23 de novembro. A decisão entre River Plate e Flamengo foi transferida de Santiago por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas.

Inaugurado em 2 de julho de 2000, na partida contra o Sporting Cristal, e reformado em 2011, o estádio tem capacidade para receber 80.093 torcedores e é considerado o maior da América do Sul.

Essa será a primeira vez que o Monumental de Lima vai receber uma final de torneio internacional. Por outro lado, o local já foi palco de diversos grandes shows, recebendo os artistas Paul McCartney, Rolling Stones, Roger Waters, Backstreet Boys e Beyoncé.

Localizado na extremidade oeste da cidade de Lima, a cerca de 13 km do centro histórico de Lima, o estádio é de difícil acesso. Para se ter uma ideia, o estádio fica a 15 km de Miraflores, o principal destino turístico da capital peruana.

Para o Flamengo, estar no local também será novidade. O clube rubro-negro nunca jogou no Estádio Monumental, mas tem retrospecto positivo no país. Ao todo, são 16 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. A última vez que o time jogou no Peru foi em abril de 1967, em amistoso contra o Allianza Lima.