Conmebol descobre espião antes da semifinal da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) detectou nesta sexta-feira um esquema de espionagem antes da disputa da semifinal da Copa Sul-Americana entre Defensa y Justicia, da Argentina, e Coquimbo, do Chile. Um membro da comissão técnica da equipe argentina foi descoberto infiltrado e filmando as atividades do adversário na véspera do confronto deste sábado.

Pelo jogo de ida, no Chile, as duas equipes empataram sem gols e agora definem a vaga na final neste sábado. Segundo a imprensa chilena, no treino desta sexta, já na Argentina, o analista de vídeo do Defensa Y Justicia estava com uma câmera nas mãos para registrar o trabalho. O time chileno suspeita também que o sistema de segurança do estádio pode ter gravado a movimentação.

O Coquimbo pediu para o espião apagar as imagens e promete enviar uma carta à Conmebol para formalizar uma reclamação. Quem avançar do confronto enfrenta na final o Lanús. A grande decisão da Sul-Americana sera em 23 de janeiro, na cidade de Córdoba, na Argentina.