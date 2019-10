Conmebol divulga patch de camisas para final entre Flamengo e River

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira uma imagem do patch que será estampado nas camisas dos elencos de Flamengo e River Plate na final da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam no dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile.

O item, que deve ficar localizado nos ombros ou no peito das camisas, simboliza a presença dos clubes na decisão da competição. Além da taça da Libertadores, ele exibe a frase "La Gloria Eterna", em português, "A Glória Eterna".

"Este é o patch oficial da final da #Libertadores! Estará estampado nas camisas de #Flamengo e #River em 23 de novembro! #GloriaEterna", escreveu a Conmebol em seu perfil oficial no Twitter.

????????? ¡El parche oficial de la final de la #Libertadores! Lo lucirán en sus camisetas #Flamengo y #River el 23 de noviembre. pic.twitter.com/JryH58QKcK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 30, 2019

Comparado com o patch de 2018, o item contou com alterações. Foi alterado o formato, que antes era redondo, e as cores. Veja uma imagem do antigo patch: