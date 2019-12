Contratação de Abel Braga vira piada entre rivais do Vasco na web

A diretoria do Vasco anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Abel Braga, que estava sem clube após deixar o Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, a notícia virou piada entre os rivais do clube carioca.

"Pelo menos ano que vem vocês serão recordistas de empate", "Eu tento respeitar, mas não dá para respeitar assim", "Flamengo está voando e vocês dão uma dessa para eles ficarem mais felizes ainda", "quando é o enterro do Vasco? Negócio está feio pro lado de vocês", foram algumas das reações de torcedores rivais.

A torcida do Vasco também reagiu ao anúncio de maneira negativa. "Que Deus no proteja", "fora Abel", "é uma vergonha administrativa isso", "ainda está cedo pra levantar #ForaAbel", foram outras reações publicadas no Twitter.

O Vasco acertou contrato de um ano com o treinador de 67 anos, após não conseguir renovar o vínculo de Vanderlei Luxemburgo. Em comunicado, o clube informou que ainda não há data certa para a apresentação oficial do novo técnico. E que revelará também como será formada a comissão técnica de Abel. O clube também não apontou os detalhes financeiros envolvidos na negociação. A definição dos valores era o que impedia o acerto nos últimos dias.

Confira a repercussão:

