Contratação de Mano revolta palmeirenses: 'Nunca será bem-vindo'

Mano Menezes é o novo técnico do Palmeiras. O treinador gaúcho de 57 anos aceitou a proposta do clube e será o substituto de Luiz Felipe Scolari no comando da equipe. O acerto, anunciado nas redes sociais do clube alviverde, gerou a revolta da torcida.

Nos comentários da publicação anunciando o novo treinador os torcedores criticaram a escolha do clube. Uma das reações com mais curtidas já pede a saída de Mano Menezes. "Mano, você NUNCA será bem-vindo ao Palmeiras. Não te queremos, você não terá paz. Galiotte você é o pior presidente da história do Palmeiras. #ForaMano". Confira:

Mano, você NUNCA será bem vindo ao Palmeiras. Não te queremos, você não terá paz. Galiotte você é o pior presidente da história do Palmeiras #ForaMano — SE Palestra (@SEPalmeiras105) September 3, 2019

E as reações não param por aí. Os palmeirenses reclamam da "falta de consideração" do presidente Maurício Galiotte. "Não tem nem um pingo de consideração com seu torcedor", "vocês estão jogando uma história limpa e cheia de glórias na sarjeta", "ele já chega demitido", "esse cara não", comentaram alguns dos torcedores.

Mano Menezes assinou contrato com o Palmeiras até o fim de 2021. O novo comandante assumirá o cargo nos próximos dias com a missão de fazer o time reagir no Campeonato Brasileiro após sete rodadas consecutivas sem vitória. A estreia do treinador está marcada para sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada.

Confira a repercussão:

Ótimo, agora é só contratar mais uns 10 zagueiros, vamos continuar com nossa atual característica chutão pra frente e lateral na área. Saudades do Paulo Nobre, essa atual diretoria para burro, só faltam as penas. Galliote, Mattos e afins, vocês são uns lixos. — Um Brasileiro ???????? (@UmBrasileiro10) September 3, 2019

Demite o maior treinador da história do clube pela insatisfação do desempenho em campo, pra contratar um GAMBÁ com o mesmo perfil????? Parabéns pela coragem viu — Corredor Alviverde (@OficialCorredor) September 3, 2019

Vocês estão jogando uma história limpa e cheia de glórias na sarjeta. Espero que saibam disso. — effy (@mosconisep) September 3, 2019

Os comentários estão estranhos. Parece que a torcida não está muito contente. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) September 3, 2019