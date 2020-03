Convocação de Coutinho incomoda torcedores nas redes; veja repercussão

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a primeira lista de convocados da seleção brasileira em 2020. Com o estreante Bruno Guimarães e três jogadores do Flamengo, ele chamou 24 jogadores para a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2022, no Catar. Entre os meio-campistas está Philippe Coutinho, um dos nomes que não agradou os torcedores.

Nas redes sociais, o nome de Coutinho virou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. A maioria das reações foram negativas. "Coutinho é aquele jogador que mesmo jogando nada, sendo banco por duas temporadas seguidas, é convocado", criticou um dos internautas. "Todo dia o Phillipe Coutinho na lista da seleção e eu sem entender como isso é possível, visto que ele não joga bola há meses", comentou outro. Daniel Alves e Thiago Silva também receberam críticas.

A seleção vai estrear contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, no dia 27. Pela segunda rodada, logo na sequência, no dia 31, o time de Tite terá pela frente o Peru, em Lima. Os jogadores convocados vão se apresentar diretamente no Recife entre os dias 22 e 23. A seleção treinará no estádio da Ilha do Retiro.

O único estreante na lista é o volante Bruno Guimarães. Uma das principais baixas da lista é o goleiro Alisson, que sofreu uma lesão muscular durante treino, confirmada pelo Liverpool nesta sexta. Ederson deve ser o titular nos dois jogos das Eliminatórias.

Confira a repercussão:

Chamar Coutinho e Daniel Alves é debochar da cara do brasileiro. — Bola Do Jogo (@boladojogo10) March 6, 2020

Tite vai morrer abraçado com Coutinho, Thiago Silva e Dani Alves né!? Coutinho ainda dá pra recuperar, mas não vai ser na seleção que isso vai acontecer, os outros dias não vão estar na Copa, então, pra que convoca-los? — dê lukita ?? (@delukita21) March 6, 2020

Coutinho é aquele jogador que mesmo jogando nada, sendo banco por 2 temporadas seguidas, é convocado. — Gênio Neymar Jr (fan account) (@genioneymarjr10) March 6, 2020

Fred infelizmente não foi convocado pela seleção brasileira. Tite preferiu trazer Coutinho que vem fazendo uma temporada horrível enquanto Fred está sendo um dos melhores jogadores do United na temporada. Continue fazendo o seu ótimo trabalho que sua hora vai chegar, Fred. ??? pic.twitter.com/LGZC61ag3k — Manchester United Brasil (@unitedbrazilian) March 6, 2020

Convocar Coutinho, Daniel Alves e Thiago Silva de novo? Pelo amor Tite, Daniel Alves vai ter 39 anos na copa.... #foratite — Just One (@Just_Ghost_Wolf) March 6, 2020

Passada a raiva da convocação, fique o questionamento: o que o porra do Coutinho faz na seleção de novo? — Urubu Príncipe (@urubuprincipe) March 6, 2020