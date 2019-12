Copa do Nordeste e YouTube anunciam acordo inédito de transmissão em 2020

O YouTube anunciou nesta segunda-feira um acordo inédito para a transmissão da Copa do Nordeste 2020. A plataforma de compartilhamento de vídeos irá exibir ao vivo 12 jogos da competição, entre janeiro e maio da próxima temporada.

O campeonato, também conhecido como "Lampions League", terá uma grade de programação especial. Além do streaming das partidas, os torcedores poderão assistir aos melhores momentos de jogos, conteúdos exclusivos sobre clubes, jogadores, bastidores e entrevistas.

O coordenador de notícias e esportes do YouTube, Eduardo Brandini, falou sobre a negocição. "Essa parceria vai levar a principal competição de futebol regional do Brasil aos usuários do YouTube, em um formato ao vivo e com acesso gratuito. Vamos proporcionar aos torcedores a experiência de acompanhar um jogo em qualquer tela e de qualquer lugar."

A Copa do Nordeste 2020 terá início no dia 21 de janeiro, mas a primeira partida transmitida pelo YouTube está marcada para ocorrer no dia 25. Será o confronto entre Santa Cruz e Bahia, no Arruda, em Recife, válido pela primeira fase da competição.