CopinhaGreNal: final entre Grêmio e Inter tem bola personalizada

O clássico Gre-Nal será disputado pela primeira em uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, a partir das 10h, no Pacaembu. A disputa vai contar com uma bola personalizada com os escudos dos clubes.

Além da bola personalizada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou imagens do troféu da competição. "A taça da Copinha! Quem leva: Internacional ou Grêmio?", questionou em sua conta nas redes sociais. Veja o post:

A taça da Copinha ???? Quem leva: Internacional ou Grêmio?#CopinhaGreNal ??Rodrigo Corsi/FPF pic.twitter.com/OyGNCRL4cV — Copinha 2020 (@Copinha) January 24, 2020

A decisão deve ter casa cheia, já que os 32 mil ingressos disponibilizados foram vendidos. Nesta sexta-feira, os técnicos das duas equipes projetaram a decisão e exaltaram o clássico. "Sempre trabalhamos para chegar à final da Copinha. Quis o destino que chegássemos contra o nosso maior rival, um clássico que todos conhecem, muito acirrado. Temos a noção que esse Gre-Nal pode ser o maior das categorias de base, a Copinha é o torneio de base mais credenciado do Brasil e talvez do mundo. Vai ser um grande confronto, que vença o melhor", afirmou o técnico do Grêmio, Guilherme Bossle.

O treinador do Inter, Fábio Matias, também valorizou o clássico na final. "Se não tiver rivalidade no futebol, acho que perde um pouco a graça. É um dos maiores clássicos mundiais. Nosso principal objetivo é a visibilidade para os meninos e é uma satisfação muito grande ser testemunha viva desse jogo, que dificilmente vai acontecer de novo em uma final. É um momento histórico para a Copinha".