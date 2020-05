Corinthians anuncia que colocará fotos de torcedores na arena

O Corinthians anunciou que irá colocar fotos de torcedores em seu estádio enquanto não for possível jogar com portões abertos, ou até o final de 2020. O projeto é intitulado "O Timão é sua Casa". A estratégia tem como intuito resgatar a energia de sua torcida e gerar receitas para o clube, que não joga desde o dia 16 de março.

As imagens serão aplicadas no formato bandeirão, que será colocado nas arquibancadas do setor Norte, na primeira etapa de venda e, posteriormente, no setor Sul. Totens personalizados também serão inseridos no setor Oeste e réplicas autografadas pelos jogadores poderão ser adquiridas.

O Corinthians explica que os bandeirões serão instalados por lotes, conforme os torcedores encaminharem suas fotos, e será inspirado na camisa "Timão é a sua cara", confeccionada em 2008. Já que não será possível visitar o estádio por conta de determinações das autoridades sanitárias, o clube disponibilizará, digitalmente, uma foto em 360 graus da Arena, onde será possível localizar o produto adquirido.

Uma imagem impressa no banderião custará cerca de R$ 50, enquanto os totens poderão ser confeccionados por R$ 200. Os torcedores que optarem pela réplica do totem autografado terão que desembolsar mais R$ 100, ou seja, ambos sairão por R$ 300. Proprietários de planos Fiel Torcedor possuem desconto de 25%. Os itens podem ser comprados no site www.otimaoeasuacasa.com.br.