Corinthians 'comemora' gol de Marquinhos, mas é criticado nas redes

Uma postagem das redes sociais do Corinthians não caiu bem entre os torcedores nesta terça-feira. O clube tentou comemorar o gol marcado por Marquinhos pelo Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões ao relembrar que o defensor foi revelado nas categorias de base da equipe. Mas em vez disso fez os internautas criticarem o fato da revelação ter saído cedo do futebol brasileiro.

Marquinhos deixou o Corinthians em 2012, aos 18 anos, para defender a Roma e de lá seguiu para o Paris Saint-Germain sem ter feito muitas aparições com a camisa alvinegra. Por isso, a torcida criticou a montagem em que o jogador aparece com o uniforme do Corinthians no lance do gol contra o RB Leipzig na vitória por 3 a 0, em Lisboa.

Aquele que quando estava aqui vocês nem colocavam para jogar e foi vendido por uma mariola. Mesmo que fizeram com Willian, Fagner (no começo), E. Ribeiro, Weverton e fazem com os caras da base até hoje, para colocar Michel Macedo, Everaldo, Richard... — vandreabreu (@vandreabreu) August 18, 2020

Cria do Terrão, vendido por um limão. — Lazaro Rosa ✊ (@lazarorosa25) August 18, 2020

Esse "orgulho" não deve esconder que ele foi dado praticamente de graça por essa mesma turma que tá no poder até hoje. — Gil Carvalho (@gilcarvalhooo) August 18, 2020

Muito bom pena q foi vendido por um dolly guaraná e um hot wheels pro filho do Técnico — Curintia shitpost (@curintiakk) August 18, 2020

Que vocês venderam por uma paçoca e uma bala 7 belo. — Caio Mattos (@caiocmattos) August 18, 2020

Pro Corinthians não serviu porque era baixo né? — Jason Souza #ForaAndres (@Jason_SCCP1) August 18, 2020