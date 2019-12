Corinthians convida familiares de vítima de Paraisópolis para jogo

O Corinthians convidou dois familiares de Dennys Santos, jovem de 16 anos que faleceu durante ação policial no baile da 17, em Paraisópolis, na madrugada do último domingo, 01/12, para o jogo diante do Fluminense, na Arena Corinthians.

Lucas Santos, irmão de Dennys que tem dez anos, e Murilo dos Santos, quatro anos, primo, estarão no estádio para entrar com o time e assistir ao jogo. Dennys era torcedor do clube e foi um dos nove mortos na ação policial - oficialmente, por ter sido pisoteado.

Segundo a Polícia Militar, a ação no baile começou porque os oficiais perseguiam assaltantes de moto que haviam tentado baleá-los. No entanto, muitos dos presentes no baile e dos moradores de Paraisópolis alegam que a violência dos policiais foi desmedida e que as ruas foram fechadas para reprimir a festa.

A partida do Corinthians é válida pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Ambos os times já têm seus destinos definidos na competição: o Corinthians está classificado para o mata-mata prévio da Libertadores e o Fluminense escapou do rebaixamento e tem vaga garantida na Copa Sul-Americana.