Corinthians dá parabéns para Edmundo e revolta a própria torcida

A torcida do Corinthians ficou irritada nesta quinta-feira com uma postagem feita pelo Twitter oficial do clube. Para comemorar os 49 anos do ex-atacante, o perfil do time alvinegro publicou um vídeo com gols dele em uma partida contra o São Paulo, em 1996. Mas a repercussão não foi boa, pois os internautas relembraram mais a passagem de Edmundo por outras equipes do que pelo próprio Corinthians.

Conhecido como Animal, o ex-atacante fez história no futebol paulista principalmente no Palmeiras na década de 1990, inclusive com títulos conquistados em finais diante do Corinthians. Confira os melhores comentários dos internautas para a postagem feita pelo clube do Parque São Jorge:

Parabéns, Animal! Edmundo completa 49 anos hoje, e mesmo com uma pequena passagem por aqui, deixou algumas boas memórias para o torcedor Corinthiano! Relembre o dia em que ele anotou 3 gols contra o São Paulo, em uma goleada por 5 a 0, lá em 96.#VaiCorinthians pic.twitter.com/TDhKETowjo — Corinthians (de ) (@Corinthians) April 2, 2020

Zero identificação com o Corinthians. — Fernando (@Corinthiamo88) April 2, 2020

Apaga — Cesar (@ocesargc) April 2, 2020

Só falta dar parabéns pro Paulo Nunes! Animal — MatHeus El Mago (@Math2228) April 2, 2020

Olha a quarentena causando efeitos no estagiário. — Jaiane Valentim (@jah_valentim) April 2, 2020

Se fosse esta foto, eu entenderia pic.twitter.com/J6XC8CN1i8 — Paulo Pacheco (@ppacheco1) April 2, 2020

Zero identificação com o Corinthians. Diego Souza tem mais identificação com o Corinthians do que ele... — Cronica Alvinegra (@cronicasccp) April 2, 2020