Corinthians faz homenagens às vítimas do nazismo com ações em Itaquera

Além de entrar em campo usando uma estrela amarela em sua camisa, nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians também decorou as cadeiras do estádio. As ações tratam-se de uma homenagem às vítimas da perseguição nazista aos judeus.

As estrelas, nas camisas e nas cadeiras do estádio, referência ao dia 9 de novembro de 1938, data conhecida como Noite dos Cristais, que marcou o início da perseguição aos judeus. A homenagem é uma parceria do Corinthians com a agência "Tech and Soul".

#UmaEstrelaParaNãoEsquecer ? Hoje, depois de 7 anos, o manto alvinegro volta a entrar em campo com uma estrela, relembrando a Noite dos Cristais, de 1938, que marcou o início da perseguição do Nazismo aos judeus. #SCCPxFOR #VaiCorinthians ???? https://t.co/VsXZzRbXFR pic.twitter.com/KohOBeI4Um — Corinthians (@Corinthians) November 6, 2019

Após a partida, que terminou com vitória corintiana por 3 a 2, as camisas serão leiloadas e toda a renda revertida para o Memorial do Holocausto, no Bom Retiro, em São Paulo.

Nas redes sociais, as ações do clube foram comemoradas pelos torcedores. "Você é gigante", "linda homenagem", "é o time do povo", "tu és orgulho", "hoje é o nosso dia,com o espírito renovado e cheio de esperança para o futuro promissor", foram alguns dos comentários publicados na rede social Twitter.

