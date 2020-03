Corinthians iguala pior sequência sem vitórias no Paulistão em seis anos

Com o empate em casa com o Ituano por 1 a 1, o Corinthians igualou a pior sequência sem vitória do clube no Campeonato Paulista em seis anos. O time do Parque São Jorge não amargava seis rodadas sem vencer no estadual desde 2014, quando ficou da terceira à oitava rodada sem levar os três pontos, acumulando quatro derrotas (São Bernardo, Santos, Ponte Preta e Bragantino) e dois empates (Mogi Mirim e Palmeiras).

Naquela ocasião, o time comandado por Mano Menezes não conseguiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, ficando em terceiro lugar do Grupo B, com 24 pontos. Botafogo-SP e Ituano - que se sagrou campeão naquele ano -, com 28 pontos cada, foram os classificados.

Por sua vez, o time comandado por Tiago Nunes não sai de campo vitorioso desde a quarta rodada, quando venceu o Santos por 2 a 0. De lá para cá, foram duas derrotas (Inter de Limeira e Água Santa) e quatro empates (São Paulo, Santo André, Novorizontino e Ituano).

Faltando apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos, o time de Tiago Nunes precisa vencer os jogos restantes e torcer para que o Guarani, que ainda joga nesta rodada, não vença dois de seus três jogos.