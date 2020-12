Corinthians inaugura busto de Marcelinho Carioca em data especial

O Corinthians inaugurou nesta terça-feira, 22, um busto do ex-jogador Marcelinho Carioca no Parque São Jorge. A data escolhida pelo clube marca o dia da chegada do ídolo ao elenco alvinegro, que aconteceu em 22 de dezembro de 1993.

"E hoje foi inaugurado mais um busto no Parque São Jorge! Maior vencedor da história do Timão, Marcelinho Carioca foi imortalizado no Parque São Jorge nesta terça-feira, em iniciativa feita pelo Depto. Cultural do clube", divulgou o clube no Instagram.

Marcelinho também usou as suas redes sociais para falar sobre a homenagem. "Eternizado no meu, seu, no nosso Corinthians. Gratidão não tem preço. Obrigado, Andrés Sanchez, Duílio, André Negão e Alberto Dualib. Obrigado, Carlos Elias e Fernando Wanner, do Depto. Cultural do Corinthians, e todos os torcedores corintianos, jogadores e treinadores. Muito obrigado, Brasil", escreveu.

No Corinthians, Marcelinho fez 433 partidas e marcou 206 gols. O ex-jogador também conquistou títulos importantes como o Mundial de 2000, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistas.