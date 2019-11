Corinthians inaugura hamburgueria temática na zona leste de São Paulo

"Um lugar pra quem é Corinthians". É com essa frase que o clube alvinegro apresenta seu investimento: uma rede de fast-food temática. A mais nova unidade, que será inaugurada na próxima quarta-feira (13), está localizada no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo.

"Ambiente totalmente tematizado, onde você corintiano, vai poder aproveitar um variado cardápio, com steaks, hambúrgueres, porções, massas, pratos diversos, e aquela cerveja gelada para acompanhar os jogos do Timão", diz a apresentação do local.

#LOCALIZA AI #FIEL! ⠀⠀⠀ A SteakBurguer Oficial do #Timão chega em #SãoPaulo no dia 13/11, contando a história do Corinthians em cada detalhe da decoração. Sem falar dos craques de um Cardápio totalmente Corinthiano! Pega a #CanetaAzul e anota esse endereço ai! (risos) pic.twitter.com/o57fYF12IO — Loucos Por Ti SteakBurger - Tatuapé (@LPTTatuape) October 30, 2019

A primeira unidade da rede foi inaugurada em São José do Rio Preto, em maio deste ano. Confira o vídeo que exibe a inauguração da hamburgueria:

Em um ambiente decorado para exibir a trajetória do clube, o torcedor poderá encontrar até uma réplica da taça da Copa Libertadores da América conquistada em 2012, um dos títulos mais comemorados do clube.

Além dos torcedores que desejam conhecer o local, o clube também disponibiliza a opção de se tornar um franqueado da rede de fast-food. Para os interessados, basta entrar no site https://franquiadocorinthians.com.br/ e preencher um formulário informando seu capital entre R$ 160 mil e R$ 300 mil para receber o "modelo ideal de negócio".