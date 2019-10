Corinthians lança nova coleção de treino. Veja como ficou!

O Corinthians lançou a nova coleção de treino para 2020. A camisa que mais chama atenção é a utilizada antes do jogo. Predominantemente cinza, o manto apresenta as palavras "SCCP", "vai Corinthians", "fé alvinegra", "todo poderoso timão", "time do povo" e "Corinthians" simulando o grafite.

O kit da Nike também inclui camisa básica na cor cinza, jaqueta de treino e calça comprida. Veja as imagens e vote na enquete abaixo